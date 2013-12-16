السيسي يدعو قبائل وعشائر سيناء لتسليم الأسلحة والذخيرة

وجّه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي دعوة إلى كل قبائل وعشائر شمال وجنوب سيناء وجنوب مصر لتسليم الأسلحة والذخائر من أجل استقرار وأمن المواطنين.

وقدم السيسي شكره واعتزازه لعشائر وقبائل المنطقة الغربية لما قاموا به من "دور وطني في تجميع السلاح والذخائر، فهم يضربون المثل لكل قبائل وعشائر مصر لأهمية تسليم الأسلحة والذخائر".

ووجّه الفريق في الوقت نفسه التحية والشكر لرجال المنطقة الغربية العسكرية على دورهم العظيم في فرض السيطرة الأمنية على منطقة تعد من أخطر المناطق الاستراتيجية المصرية.

وأشاد السيسي خلال حضوره، الاثنين، المناورة "رعد 22" بالمنطقة الغربية بحضور رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، بدور رجال المنطقة الغربية العسكرية والقوات البحرية والجوية وحرس الحدود على دورهم في منع تدفق أي أسلحة أو ذخائر إلى داخل مصر تستهدف أمنها واستقرارها.

وقال إن مستشفى السلوم العسكري إهداء من القوات المسلحة لأهالي المنطقة الغربية، مؤكداً حرص القوات المسلحة على بذل كل الجهد بأمانة وشرف من أجل تسهيل حياتهم وأمن أسرهم.