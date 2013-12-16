عضو "الأطباء": الإخوان شاركوا بقوة في الانتخابات وخسروا

قال الدكتور أحمد بكر، عضو مجلس نقابة الأطباء بالقاهرة، إنه ليس صحيحاً أن حبس بعض قيادات الإخوان هو السبب في سقوط مرشحيهم في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في النقابة العامة والمحافظات، أمس الأول الجمعة.

وأضاف بكر خلال برنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري، على قناة "العربية الحدث" مساء الأحد، أن القواعد التصويتية للإخوان شاركت بكثافة في تلك الانتخابات.

وتابع بكر: "تيار الاستقلال حقق فوزاً كاسحاً على مرشحي الإخوان خلافاً لما يردده أنصار الجماعة".

ومن جانبه قال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، في مداخلة للبرنامج نفسه: "إن الأطباء انتخبوا مجلس نقابتهم ليحافظ على كرامة المهنة دون الحديث عن تيارات بعينها"، معرباً عن أمله بأن "يكون أعضاء مجلس النقابة يداً واحدة"، على حد تعبيره.