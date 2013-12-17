سيد حجاب: جميع أطياف المجتمع شاركت في كتابة الدستور

قال الشاعر الكبير سيد حجاب، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري مقرر لجنة صياغة الديباجة، إن لجنة الخمسين قامت بكتابة أول دستور حقيقي بالتوافق المجتمعي، مشدداً على أن الدستور الجديد هو أول دستور يشارك فيه جميع أطياف المجتمع.

وأعرب الشاعر الكبير سيد حجاب، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، عن أنه امتلأ بإحساس غامر بأن الشعب المصري شعب عبقري أثناء مشاركته في إعادة صياغة الدستور، منوهاً بأن "الشعب استرد ثورته في 30 يونيو من جماعة ظلامية تعادي التقدم والاستنارة".

وأوضح أن الثورة كانت شعراً عظيماً فكان واجباً أن يواكبها دستور يليق بها، مضيفاً أن "الشعب المصري بكامله كان حاضراً في ديباجة الدستور"، لافتاً إلى أنه تنبأ في قصيدة "قبل الطوفان اللي جاي" عام 2009 بسقوط مشروع أميركا في الشرق الأوسط.

وحول أداء رئيس اللجنة عمرو موسى، قال الشاعر الكبير سيد حجاب إنه يراه "حكيماً" ينتمي إلى الماضي، واصفاً إياه بأنه كان من أشد الناس حرصاً على التوافق.

وأوضح أن توافق حول مواد الدستور داخل لجنة الخمسين كان بنسبة تتجاوز 90%، لافتاً إلى أن "أعداء الشعب والوطن يسعون لإرهاب الناس وصرفهم عن الاستفتاء على الدستور".

ودعا مقررُ لجنة صياغة الديباجة رجالَ السياسة والإعلام لتبني "حركة تنويرية" حول الدستور الجديد، مشدداً على أن الجميع له الحرية في التصويت بـ"نعم" أو بـ"لا" على الدستور، وذلك حسب ما يرون من مصلحة الوطن وخارطة المستقبل.

وأكد الشاعر الكبير سيد حجاب أن الفاشية الدينية تحاول استرداد مواقعها مدعومة بالراعي الإقليمي والدولي، وأن الاحتجاج هام جداً في تعديل المسار حتى لا تتجاوز القوى الصلبة للدولة دورها في حماية الثورة.

واختتم حواره قائلاً: "أتمنى أن يدرك مَنْ يرشح نفسه للرئاسة أن الشعب المصري يرفض أي استبداد وقادر على الإطاحة بأي مستبد، والشعب خرج من القمقم وصعب جداً إعادة هذا "المارد إلى قمقم الاستبداد من جديد".