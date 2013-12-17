مسيرة للإخوان تنتهي بذبح سائق وإحراق سيارته

شهدت مدينة المنصورة حالة من الغضب الشعبي بعد قيام عدد من أنصار جماعة الإخوان، مساء الاثنين، بذبح سائق تاكسي وإشعال النار في سيارته بعد محاولته المرور أثناء تنظيم مسيرة لهم.

ومن جانبها، ألقت قوات الأمن بالمنصورة القبض على 12 من أعضاء جماعة الإخوان، من خلال مطاردتهم في الشوارع الجانبية بالمنطقة بعد ارتكابهم الجريمة، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".

وأعلنت مديرية أمن الدقهلية أن الواقعة حدثت بعد مشادة نشبت بين المشاركين في المسيرة وسائق التاكسي بسبب أولوية المرور من قبل السائق، الذى أطلق آلة التنبيه ليتم إفساح الطريق له، فقام أعضاء الجماعة بإخراج السائق من السيارة وانهالوا عليه ضرباً بالأسلحة البيضاء حتى سقط غارقاً في دمائه وقاموا بإشعال النار في السيارة.

وأكدت التحريات الأولية أن السائق يُدعى محمد جمال الدين بدر عثمان (35 سنة)، مقيم بمنطقة سندوب، وأشار التقرير الطبي الأولي إلى أن سبب الوفاة جرح غائر بعمق 5 سم في الرقبة.

من جانبه، قال الحاج جمال الدين، والد السائق الذي تم ذبحه في محافظة المنصورة، إن جماعة الإخوان لا تعرف شيئاً عن الدين، واصفاً إياهم بـ"الكفرة".

وأضاف جمال الدين، في مداخلة هاتفية له ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الاثنين، أن نجله تم الاعتداء عليه من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين حال تنظيمهم لمسيرة فور مشاهدتهم لسيارته المعلق بها صورة للفريق أول عبدالفتاح السيسي.

وأوضح والد سائق المنصورة المذبوح أن أنصار الإخوان اعتدوا بالضرب على نجله وقاموا بذبحه عقب إشعال النار في سيارته التي لا يزال يسدد أقساطها.

وأكد الحاج جمال الدين أنه كان ضابطاً بالقوات المسلحة، مشدداً على دعمه الكامل للفريق السيسي، معتبراً إياه شخصية شعبية تحظى بقول واحترام الشعب، مضيفاً: "لكننا نحتاج لحكومة قوية".

وفي سياق متصل، نفى اللواء سامي الميهي، مدير أمن الدقهلية، ما تردد بشأن صدم سائق التاكسي لبعض السيدات، موضحاً أن تنظيم الإخوان انطلق بمسيرة من مسجد الشناوي وعلى بعد 10 أمتار من المسجد كان يسير سائق التاكسي، وقام بإنذار المتظاهرين بمنبهات الصوت من أجل الإفساح له للمرور فألقوا زجاجات المولوتوف على التاكسي الذى تفحم بالكامل.

وأضاف مدير الأمن أن سائق التاكسي خرج مفزوعاً من شدة النيران، فما كان من المنتمين للتنظيم إلا أن قاموا بالاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء وأحدثوا به إصابات بشعة في الرقبة وأنحاء متفرقة من الجسد، حتى توفى، مؤكداً أنه تم ضبط بعض مرتكبي الحادث وجارٍ ملاحقة الباقين.