الداخلية توافق لحزب النور على إقامة مؤتمر جماهيري

وافقت وزارة الداخلية المصرية على طلب حزب النور السلفى إقامة مؤتمر في وقت لاحق اليوم لمدة ثلاث ساعات، حيث كشف اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع أمن الإسكندرية، عن الموافقة ع، مؤكداً أن المؤتمر سيتم تأمينه لعدم خرق الحزب لقانون التظاهر.

وكان حزب النور قد دعا إلى مؤتمر جماهيري حاشد، بحضور الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ويونس مخيون رئيس النور السلفي والأمين العام للحزب الشيخ جلال مرة وشخصيات حزبية أخرى.

ووفق ما صرح به الحزب، فإن الهدف من المؤتمر هو الحشد للتصويت على التعديلات الدستورية بـ"نعم".

ومن المقرر أن يتم الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل.