السيسي: لن نسمح بأن تكون هناك أيادٍ أقوى من الدولة

أكد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أنه لن يسمح بأن تكون هناك قوة فوق الدولة، مجدداً التعهد بالقضاء على الإرهاب في سيناء.

وقال السيسي: "لن نسمح بأن تكون هناك أياد أقوى من الدولة. ودماؤنا وشهداؤنا يتساقطون في قضية عادلة ضد المخربين وأعداء الوطن".

جاءت تصريحات السيسي أثناء حضوره المرحلة الرئيسية للمناورة "نصر- 10"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام" عن المتحدث العسكري.

وقال إن القوات المسلحة لابد أن تظل في أعلى درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي، حيث إنها الضامن الحقيقي لأمن وسلامة الوطن.

وشدد السيسي على أنه لابد من محاربة الإرهاب في سيناء للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف: "لن ننسى دور بدو سيناء في دعم الجيش، ونحتاج دائماً إلى اصطفافهم خلف قواتهم المسلحة حتى نتمكن من جذب الاستثمارات لتنمية سيناء وتوفير فرص عمل لأهل سيناء".

ودعا السيسي شيوخ وعواقل سيناء إلى تسليم الأسلحة والذخائر من أجل أن يعيش الجميع في أمن وسلام.