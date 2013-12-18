خبراء: مبادرة السيسي لتسليم أسلحة سيناء تستلزم التوعية

أبدى خبراء أمنيون وشيوخ بسيناء ترحيبهم بمبادرة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي ودعوته لقبائل وعشائر شمال وجنوب سيناء وجنوب مصر لتسليم الأسلحة والذخائر من أجل استقرار وأمن المواطنين، مؤكدين على أهمية تكثيف التواجد الأمني مقابل تسليم السلاح مع الاهتمام بتنمية هذه المناطق حتى يتجاوب أهلها مع مثل هذه المبادرات.

ومن جانبه، أشاد صلاح التيهي رئيس اللجنة الشعبية بالنخيلة وأحد أبناء قبيلة التياها بوسط سيناء بمبادرة الفريق السيسي، ووصفها بـ"المبادرة الطيبة" مشيراً إلى أنها تحتاج لندوات توعوية توضح لأهالي سيناء الهدف من وراء جمع هذا السلاح.

وأوضح "التيهي" أن أهالي سيناء يلجؤون لحمل السلاح والاحتفاظ به لحماية أنفسهم وأبنائهم وذويهم.

ترخيص السلاح لشيوخ القبائل

ومن جانبه، أوضح الخبير العسكري اللواء عبد الرافع درويش أنه جلس مع كثير من مشايخ ورؤساء قبائل سيناء، لإقناعهم بتسليم السلاح.. لكن هذا الأمر، ليس بالأمر الهين.. إذ إن السلاح جزء من ثقافة القبائل البدوية في سيناء ومطروح، لهذا وصلنا لحل مقبول منهم، وهو أن يتم ترخيص السلاح لشيوخ القبائل، على أن يتم تسليم باقي السلاح الموجود مع أفراد القبائل.

واشترط درويش لنجاح المبادرة ومقابل تسليم السلاح.. أن يكون هناك تواجد أمني قوي، لحماية هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في جو غير آمن بسبب غارات الجهاديين والعناصر الإجرامية عليهم.

وقال العقيد خالد عكاشة الخبير الأمني، إن المبادرة جاءت نتيجة تفاقم انتشار السلاح غير الشرعي، بمنطقتي سيناء ومطروح.. حيث حدثت قفزة هائلة في كمية ونوع السلاح المتواجد في مصر عموماً وبشكل غير مقبول أمنياً.

وأشار عكاشه إلى وجوب السير في "اتجاهين متوازيين" لتنفيذ ونجاح هذه المبادرة.. أولهما: التواجد الأمني في هذه المناطق لتعويض مشاعر فقدان الطمأنينة والأمان، التي يعاني منها أهالي هذه المناطق، والتي تدفعهم لشراء المزيد من السلاح.. وثانيهما: أن تهتم الحكومة بتنمية سيناء، التي تعاني مثلا من غياب خطط التنمية.. إذ إن إنشاء المشروعات التنموية والخدمية هناك من شأنه تجاوب القبائل وأهالي هذه المناطق لأي مبادرات حكومية لصالح مصر.

صواريخ وقذائف بـ"مطروح"

يذكر أن الفريق السيسي كان قد توجه، الاثنين، بالشكر لعشائر وقبائل المنطقة الغربية، لما قاموا به من دور وطني في تجميع السلاح والذخائر فهم يضربون المثل لكل قبائل وعشائر مصر لأهمية تسليم الأسلحة والذخائر.

وأكد اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح، خلال مداخلة هاتفية للفضائية المصرية أنه تم تسليم أكثر من 1500 قطعة سلاح مختلفة الأشكال والأحجام، خلال شهر واحد، وبينها 260 صاروخ جراد ومولوتيكا، وقذائف شديدة الانفجار ومعدات خاصة بالدبابات، بين قطع الأسلحة التي سلمها الأهالي للجيش.