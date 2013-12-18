محاولات إخوانية لإشعال الجامعات المصرية مجدداً

تجدّدت، أمس الثلاثاء، سخونة الأحداث في مصر بعد أن أشعلت جماعة الإخوان المسلمين الجامعات المصرية مجدداً عقب دعوة "تحالف دعم الإخوان" طلاب الجامعات للتظاهر.

وأكد ثروت الخرباوي، الخبير في الشأن الإخواني، لـ"العربية.نت" أن "جماعة الإخوان قررت التصعيد وتستعد لحرق مصر في سبيل إفشال الاستفتاء على الدستور لأنه معركتها الأخيرة".

ووقعت أمس اشتباكات بين طلاب الإخوان والأمن الإداري بجامعة القاهرة أحرق على أثره مكتب الأمن.

وتظاهر المئات من طلاب جامعة الأزهر من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بشارع الأوتوستراد المواجه للجامعة للوصول إلى ميدان "رابعة العدوية".

كما خرجت طالبات جامعة الأزهر للتظاهر بشارع مصطفى النحاس عقب خروج الطلاب لطريق النصر، ولكن الشرطة سيطرت على الموقف بعد إجبارهن على الرجوع إلى الحرم الجامعي مرة أخرى وذلك بعد إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع.

فيما تظاهر الطلاب مرة أخرى داخل الحرم الجامعي، وتوجهوا إلى المبنى الإداري، ما أجبر إدارة الجامعة على صرف الموظفين من الباب الخلفي.

ومن جامعة الأزهر إلى جامعة عين شمس التي أعلنت عدم مسؤوليتها عن أي إصابات أو أحداث تقع خارج محيطها.

وأكدت الجامعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، نشرته بوابة الأهرام: "نحن مع حق التظاهر السلمي الذي لا يعطل العملية التعليمية ولا يهدد الأرواح والممتلكات داخل أسوار الجامعة ونحذر الطلاب من الخروج خارج الحرم الجامعي، الذي يعطي الفرصة للعناصر المندسة لإثارة الشغب الذي قد يؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه".

كما حذرت الجامعةُ الطلابَ من الاقتراب من مقرّ وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية الموجودة في محيط الجامعة حرصاً على سلامة الطلاب.

وتعليقاً على عودة سخونة أحداث اليوم في الجامعات يقول الدكتور ثروت الخرباوي لـ"العربية.نت": "هذه الأحداث متوقعة قبل عملية الاستفتاء على الدستور وعلى الدولة أن تستعد لها جيداً".

وأضاف: "معركة الاستفتاء على الدستور معركة حياة أو موت بالنسبة لجماعة الإخوان، ولذلك فهم سيخططون لإفشاله بأي شكل، تارة بالمظاهرات اليومية أو بث الشائعات لإخافة الجماهير من النزول".

وعن قدرة الإخوان في الحشد الطلابي الذي بدا غريباً وكثيراً أمس قال الخرباوي: "إن عدد القسم الطلابي في جماعة الإخوان على مستوى محافظات مصر يصل إلى 20 ألف طالب، وهم حينما ينظمون مظاهرة كبيرة كالتي تحدث اليوم فإنها تأتي بالتنسيق مع الأقسام الطلابية الأخرى في المحافظات وتجميعهم مثلاً في جامعتين أو ثلاثة ليبدو أنهم يحشدون بكثرة".

