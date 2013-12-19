الشوبكي: أؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية

قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، إن طرح إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً مرهون بحسابات سياسية وغير مرتبط بالحالة الأمنية.

وأضاف الشوبكي خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، أنه يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية في ميعادها أولاً ثم الرئاسية.

وأشار الدكتور عمرو الشوبكي إلى أنه حال موافقة غالبية القوى السياسية على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً فلن يعارض ذلك.

ومن جانبه، قال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً يمنح الأحزاب فرصة أفضل للاستعداد لانتخابات مجلس النواب، مشيراً في مداخلة هاتفية مع البرنامج إلى أن الحزب يميل إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن قرار الحزب النهائي سيصدر السبت المقبل.

ومن جهته، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه يؤيد تنفيذ خارطة الطريق كما هي بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.

وأضاف أن إجراء انتخابات مجلس النواب في ظل وجود رئيس مؤقت يضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية فيها.

وأوضح شكر أن لقاء الرئيس غداً مع القوى السياسية سيبحث إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولاً، لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي لمطالبة بعض القوى بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً هو تولي الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.