ربع مليون ضابط وجندي لتأمين الاستفتاء على دستور مصر

نشرت صحيفة "المصري اليوم" ملامح الخطة الأمنية التي يعتمد كل من الجيش والشرطة المصريين اتباعها لتأمين الاستفتاء على الدستور المصري المقرر إجراؤه في 14 و15 من يناير المقبل، وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن الجيش سيتخذ مواقف حازمة ضد أي معوقات تعترض سبيل الاستفتاء.

والملامح الرئيسية كما نشرتها الصحيفة المصرية لخطة الجيش والشرطة لتأمين لجان الاستفتاء على مشروع الدستور، والبالغ عددها 11 ألف لجنة، ستكون بمشاركة أكثر من 250 ألف ضابط وجندي، وتتضمن مشاركة قوات الصاعقة والمظلات في أماكن اللجان التي تشهد أحداثاً ساخنة، والاستعانة بطائرات مخصصة للإخلاء والتأمين الطبي.

ولفتت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة طورت خطة تأمين قواتها بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء، وتهدف إلى إيجاد بيئة آمنة لحث الجماهير على المشاركة للإدلاء بأصواتهم.

ومن جانبها، أشارت مصادر أمنية الى أن كلا من الجيشين الثاني والثالث وكذلك المنطقة الغربية العسكرية سيقومون بتأمين الانتخابات في كافة المحافظات المصرية.