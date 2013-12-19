ضبط 5 من كوادر الإخوان في حملة أمنية بالإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطني، حملة استهدفت ضبط 16 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين نجحت في ضبط 5 منهم مطلوبين في قضايا عنف بالإسكندرية.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قراراً بضبط وإحضار المتهمين على خلفية مشاركتهم في أعمال العنف بمنطقتي القائد إبراهيم وسيدي جابر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقال اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية: "إنه وفقاً لخطة مسبقة، تم توجيه حملة أمنية بدوائر أقسام شرطة" الدخيلة – مينا البصل - باب شرقي – كرموز"، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطني، وضباط الإدارة العامة للأمن المركزي، استهدفت 16 متهماً "ينتمون لجماعة الإخوان" المطلوب ضبطهم في قضايا، أسفرت عن ضبط 5 متهمين".

وأضاف اللواء عز الدين أنه "جارِ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين لتنفيذ قرارات النيابة العامة".

وأوضح أن المضبوطين هم مرعي صابر جبر علي 47 سنة مهندس مدني، وأيمن عبدالمنعم علي الحبال 45 سنة محام، وعلي محمد عثمان مبروك 50 سنة بالمعاش، ومحمود جابر عبدالعال عبدالموجود 43 سنة مدير إدارة بالجمعية التعاونية للبترول، وأحمد شوقي عارف عبدالرحمن 27 سنة بكالوريوس معلومات إدارية وتاجر أخشاب، وضبط بحوزته مبلغ 30 ألف جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، أشهرهم صبحي صالح، وحمدي حسن، وحسن البرنس، والمحمد سيد أحمد.