مصر.. عنصر إرهابي يفجر نفسه أثناء القبض عليه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، أن إرهابياً لقي مصرعه خلال مطاردته من قبل قوات الأمن.

وكانت مأمورية ضبط مكونة من عناصر البحث الجنائي والأمن الوطني، قد توجهت فجر الخميس، إلى منزل المتهم سعيد الشحات محمد عبدالله 33 سنة، في منطقة المرج شمال القاهرة للقبض عليه، إلا أن المتهم حاول الهروب وتسلق أسطح المنازل وفور القبض عليه فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه وتقطعت أشلاؤه على الفور، وأصيب ضابط شرطة خلال المداهمة.

ووفقاً لأقوال ممثلي قوات الأمن، فإن الإرهابي ينتمي إلى جماعة إسلامية متشددة تقف وراء عدد من الهجمات على عناصر قوات الأمن، وكان متورطاً في اغتيال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الداخلية المصرية محمد مبروك المسؤول عن ملف الإخوان المسلمين، بحسب تصريح مصدر أمني لصحيفة "اليوم السابع".

وأثناء تفتيش منزله تم العثور على بندقية ومسدس وذخيرة، بالإضافة إلى وثائق ذكر فيها الرئيس المعزول محمد مرسي.