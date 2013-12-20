أمراء «القاعدة» وجماعات العنف المصرية

وصل صراع أمراء تنظيم «القاعدة» إلى مصر، على نحو ينذر بتحولات محتملة فى خريطة جماعات العنف التى يتمركز أهمها حتى الآن فى سيناء. كان هذا الصراع قد بدأ فى العام الماضى بين زعيم تنظيم «القاعدة» أو أمير قيادته العامة أيمن الظواهرى وأمير تنظيم «دولة العراق الإسلامية» المكنى «أبوبكر البغدادى». ولكنه لم ينفجر ويخرج إلى العلن إلا فى مطلع الشهر الماضى عندما أعلن الظواهرى فى تسجيل صوتى إلغاء قرار كان البغدادى قد اتخذه بتوسيع ولاية تنظيمه ليشمل سوريا تحت اسم «دولة العراق والشام الإسلامية»، والذى صار يُعرف بـ«داعش». ورد الأخير متحدياً: «إن دولة العراق والشام الإسلامية باقية مادام فينا عرق ينبض أو عين تطرف.. ولن نتنازل عنها حتى يظهرها الله أو نُهلك دونها».

وهكذا انتقل هذا الصراع داخل «القاعدة» إلى العلن بعد أن ظل يتفاعل منذ انكشاف جانب منه بعدما اعترض زعيم «جبهة النصرة لأهل الشام» أبومحمد الجولانى على قرار البغدادى فى إبريل الماضى بشأن دمج العراق والشام بولاية واحدة، فكان رده الدراماتيكى على ذلك القرار، عبر مبايعة الظواهرى علناً، قد أظهر وجود صراع كامن بين زعيم تنظيم «القاعدة» وأمير فرعه فى العراق.

وثمة ما يدل على أن مياهاً كثيرة جرت فى نهر «القاعدة» خلال الشهور التالية، وأدت إلى انفجار الصراع الذى قد يكون الأكثر حدة فى تاريخ هذا التنظيم، فهذه هى المرة الأولى التى يعلن فيها زعيمه قراراً تنظيمياً داخلياً على الملأ، حيث عين البغدادى (أميراً على «دولة العراق الإسلامية» فقط لمدة عام على أن يقدم تقريراً إلى قيادة «تنظيم القاعدة» عن أدائه ليُصار فيما بعد إلى تجديد الإمارة له أو اختيار أمير آخر).

ولأن إصرار البغدادى على ضم سوريا إلى ولايته لا يكفى لتفجير صراع على هذا المستوى، فالأرجح أن «مصر» صارت فى قلب هذا الصراع. وقد ظهر بالفعل ما يدل على تحرك البغدادى سعياً إلى إيجاد موضع قدم له فى مصر بدءاً بالحصول على بيعة له شخصياً من أحد التنظيمات الإرهابية الجديدة فيها.

وأول ما يلفت الانتباه فى هذا التنظيم المسمى «المهاجرين والأنصار»، فضلاً عن حداثته، أنه صغير لا يقارن بالتنظيمات الأكبر والأقدم التى تنتمى إلى فكر «القاعدة» وأهمها «أنصار بيت المقدس».

وثمة تفسيران لمحاولة البغدادى الحصول على بيعة من مؤسس ذلك التنظيم الجديد عادل إبراهيم الشهير بـ«حبارة» الذى أُلقى القبض عليه أخيراً، وكشفت التحقيقات معه معلومات تفيد حدوث تلك المحاولة. أولهما هو أن تكون التنظيمات الأكبر قد رفضت الاستجابة لطلب البغدادى. أما التفسير الثانى فهو أن يكون «الجهادى» المصرى الذى طلب البيعة للبغدادى قد بدأ بهذا التنظيم لمعرفته السابقة بمؤسسه (حبارة) ووجود اتصال هاتفى مباشر بينهما.

ويبدو أن رسول البغدادى هذا، ويُدعى عمرو زكريا، ويُكنى «أبوصهيل»، جديد فى هذا النوع من المهمات، وأن مقصده هو الحصول على أى بيعة لزعيمه. فقد طلب من حبارة، عبر اتصال هاتفى من سوريا فى أواخر أغسطس الماضى، تسجيل فيديو لعناصر تنظيمه فى سيناء حاملين الأعلام السوداء على أن يتضمن إعلان مبايعة البغدادى فى مقابل عشرة آلاف دولار دعماً مالياً منه لما أسماه «الجهاد فى مصر».

وبغض النظر عن أهمية التنظيم الصغير الذى أسسه حبارة فى سيناء مؤخراً، بعد مغادرته محافظة الشرقية التى اقتصر نشاطه عليها منذ أن هرب من السجن، فقد كان سعى البغدادى إلى الحصول على بيعة منه دليلاً على أنه يسعى إلى بناء قاعدة نفوذ إقليمى له، وهذا يكفى لإثارة قلق الظواهرى وإشعال غضبه الذى تجسد فى إعلانه على الملأ أن البغدادى ليس أكثر من ممثل لهذا التنظيم فى العراق.

غير أن حدة غضب الظواهرى قد تحمل دلالة على معرفته أن تحرك البغدادى إقليمياً لا يقتصر على محاولته هذه التى أمكن رصدها لإيجاد موضع قدم له فى مصر. وربما تكون هناك محاولات أخرى جرت أو ستُجرى فى مصر، وخاصة بعد ما يبدو أنه تفكك لحق بتنظيم «المهاجرين والأنصار» عقب إلقاء القبض على مؤسسه وبعض أعضائه وفرار الباقين.

وفى كل الأحوال، فالأرجح أن تظهر فى الأسابيع والشهور القادمة مؤشرات جديدة على الصراع بين الظواهرى والبغدادى، وربما «أمراء» آخرين فى تنظيم «القاعدة»، على ولاء جماعات العنف التى تعمل فى مصر الآن.

نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".