خبير: علاقة الجيش الأميركي بنظيره المصري خط أحمر

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه منذ الاعتداء على القنصلية الأميركية في ليبيا ومحاصرة السفارة الأميركية في القاهرة وتطور الأحداث في سوريا والغضب السعودي جعل الإدارة الأميركية تعيد النظر في رؤيتها لما يدور في مصر وسوريا.

وتابع: "واشنطن تعتبر أن علاقة الجيش الأميركي بنظيره المصري خط أحمر، والالتزام بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية هو حجر الزاوية في علاقات القاهرة بواشنطن".



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حديثه في برنامج الحدث المصري على شاشة العربية الحدث، الخميس، أن زيارة جون كيري لمصر تؤكد أن أميركا تريد طي صفحة التصريحات غير الودية مع مصر عقب 3 يوليو، وأن مشروع قانون الكونغرس الأميركي لاستمرار المساعدات الأميركية يأتي تأكيدا لذلك.

وأشار السفير حسين هريدي، إلى أن تطرق مكالمة وزير الدفاع المصري والأميركي لمسألة انزعاج الولايات المتحدة الأميركية حول محاكمة مرسي وقيادات الجماعة كان هو الهدف الرئيسي من المكالمة.

ولفت "هريدي"، إلى أن القرار الأميركي في غاية التعقيد وتتدخل فيه أجهزة متنوعة ومختلفة خاصة أجهزة الاستخبارات، مشددا على أن لوبي صناعة الأسلحة له تأثير كبير في القرار الأميركي.