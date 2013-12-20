رفع اسم شفيق من قوائم الترقب والوصول بمطار القاهرة

أكد مصدر أمني مسؤول بجوازات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رفع اسم الفريق أحمد شفيق، من قوائم ترقب الوصول والضبط، بعد حصوله على البراءة في قضية إهدار المال العام المعروفة باسم "أرض الطيارين".

وأوضح المصدر أن مصلحة الجوازات قامت برفع قرار ترقب الوصول والضبط الخاص بالفريق شفيق من أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بجوازات المطار، وهو ما يجعل له الحق في العودة إلى مصر بدون توقيف أو ضبط من قبل السلطات الأمنية، بحسب ما ورد في "بوابة الأخبار".

وحوكم شفيق غيابياً وهو مقيم في دبي منذ فوز منافسه الرئيس المعزول محمد مرسي في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي.

وقد برأت محكمة في القاهرة أمس الخميس شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك، ونجلي الرئيس المخلوع في القضية.

وكان قد اتهم بالفساد في قضية تنطوي على نقل ملكية أراضي لنجلي حسني مبارك، علاء وجمال، الموجودين حالياً في السجن مع والدهما على ذمة قضايا أخرى.

وكان شفيق مشتبها به بأنه ساهم في عام 1995 عندما كان مسؤولاً كبيراً في الطيران المدني على بيع قطعتي أرض بسعر معقول جداً لنجلي مبارك.