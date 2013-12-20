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مقتل مجندين وإصابة 8 باشتباكات مع مسلحين بسيناء

المصدر: العربية.نت
عناصر من الجيش المصري "أرشيفية"
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قتل جنديان مصريان بالرصاص في سيناء اليوم الجمعة خلال مداهمات قامت بها قوات من الجيش لاعتقال متشددين مرتبطين بالقاعدة.

وبحسب ما نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد قامت صباح الجمعة عناصر من قوات الجيش والشرطة بمداهمة منطقة غرب المهدية برفح، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المدعوين شادي المنيعي وكمال علام، أخطر قيادات العناصر الإرهابية بشمال سيناء، وتم الوصول إلى الهدف والاشتباك معه.

وقد أسفرت الاشتباكات بعد تعرض القوات للنيران الكثيفة من كافة الاتجاهات عن مقتل جنديين من قوات الجيش وإصابة 8 آخرين، أحدهما ضابط، ومقتل 3 عناصر مسلحة.

وزادت الهجمات على جنود الجيش والشرطة منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو، عقب احتجاجات واسعة على حكمه.

كلمات دالّة

#مصر, #الجيش المصري, #الإخوان المسلمين

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