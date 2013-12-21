الجماعة الإسلامية تعلن مقاطعتها لاستفتاء الدستور الجديد

أعلنت الجماعة الإسلامية بمصر، رسمياً عن قرارها مقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك بعد أن بلغت نسبة تصويت أعضاء الجمعية العمومية للجماعة بتأييد قرار المقاطعة 75% من عدد الأصوات، بينما صوت 25% من أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة بـ"لا".

وتؤكد الجماعة الإسلامية أنها ستقوم بتدشين حملة شعبية واسعة لدعوة جموع المصريين لمقاطعة الاستفتاء.

وتساءلت الجماعة عن كيفية مشاركة الشعب المصري في عملية الاستفتاء على دستور لم تتحدد فيه معالم العديد من الأمور والقضايا الجوهرية المتعلقة بالنظام الانتخابي، أو تحديد أي الانتخابات أولاً الرئاسية أم البرلمانية، وما هي نسبة تمثيل الأقباط والمرأة والشباب في البرلمان القادم، على حد قولها.