طالبات الأزهر يغلقن بوابات كلية الدراسات الإنسانية

نظم عدد من طالبات جامعة الأزهر وقفة احتجاجية أمام مبنى كلية الدراسات الإنسانية، صباح اليوم السبت، بهدف الإضراب عن أداء الامتحان الشفوي النهائي للكلية، ومحاولة تعطيل الدراسة من خلال إغلاق البوابات، ومنعن زميلاتهن من الدخول.

ورفعت الطالبات لافتات للإضراب مكتوباً عليها "مفيش امتحانات"، وقمن بوضع مجموعة من الصور واللوحات على الأرض أمام الكلية، وفقاً لما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

في الوقت الذي قام فيه طلاب الفرقة الثالثة بقسم الجيولوجيا كلية العلوم، بتمزيق ورق الامتحان، اعتراضاً على ما حدث لزملائهم.

وفي نفس السياق، تم تأجيل امتحان مادة الترجمة الفورية للفرقة الثالثة بكلية اللغات والترجمة، لأجل غير مسمى، بعدما أغلق الطلاب بوابة الكلية وكتبوا على المدرجات ومكتب أعضاء هيئة التدريس بالكلية "مغلق بأمر الطلاب".

وأعلن طلاب كلية العلوم بجامعة الأزهر إضرابهم الكامل عن الامتحانات حتى عودة الكرامة والحقوق، وقاموا بالكتابة على مبنى فيزياء داخل الكلية "إضراب عن الامتحانات".

وقد اعترض أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية على ما يقوم به الطلاب من محاولة لتعطيل الدراسة، والدعوة للإضراب، خلال محاولة من بعض الطلاب منعه دخول الكلية، وجاء رد أحد دكاترة الجامعة قائلا: "أنا راجل بطباشيرة ومليش دعوة بحد، أنا عندي 72 سنة وعمرى ما عملت مظاهرة، طول عمرى من البيت للجامعة ومن الجامعة للبيت".