السيسي يطلع وزير خارجية الإمارات على الأوضاع في مصر

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي بمقر وزارة الدفاع، الأحد، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية العمل على مزيدٍ من تعميقها وتعزيزها بما يحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأطلع الفريق السيسي الشيخ عبدالله بن زايد على تطورات الأوضاع في جمهورية مصر العربية وقدم شرحاً لما حدث من تقدم في خارطة الطريق، خاصة إنجاز مسوّدة الدستور، وتحديد موعد للاستفتاء عليه في 14 و15 يناير المقبل.