القضاء المصري يحكم بحبس 3 ناشطين لمدة 3 سنوات مع الشغل

قضت محكمة جنح عابدين، الأحد، بـحبس النشطاء أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 7 مجندين، وكذلك لتنظيمهم مظاهرة من دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات.

ومن جانبهم نظّم نشطاء 6 أبريل وعدد من الحركات الثورية، الأحد، مظاهرة أمام مقر محكمة عابدين وهتفوا ضد الجيش والشرطة احتجاجاً على الحكم الصادر وهدّدوا بالتصعيد واعتبار الحكم شرارة لثورة ثانية.

ويعد هذا الحكم هو الأول في تطبيق أحكام قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي.

وأثار الحكم غضباً في أوساط نشطاء الثورة المصرية ما دعا حركة 6 أبريل الى إدانة الحكم.