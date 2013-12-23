مصر.. مستشار الرئيس يرجح إجراء انتخابات الرئاسة أولاً

قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، إن المنطق يرجح إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، لأن الانتخابات البرلمانية ستزيد الشقاق.

وأوضح حجازي أن الرئيس المؤقت عدلي منصور ليس لديه أي حساسية من المطالبة بالانتخابات الرئاسية أولاً، لأنه لا يرغب في المنصب.

واعتبر حجازي أن ساعة العمل الثوري الحقيقي ستدق بمجرد إقرار الدستور.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الرابع عشر والخامس عشر من يناير المقبل.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عقد الجولة الثانية من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة الاستحقاقات الدستورية المقبلة، حيث التقى نخبة من الكتاب والمثقفين والفنانين، وطالب الجميع بتوخي الحذر في اختيار الرئيس المقبل، لأن الجيش لن يتدخل مجدداً لإزاحة أي شخص.

وكان الحديث حول ترتيب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فضلاً عن نظام الانتخابات البرلمانية، أبرز نقاط النقاش، وهي الأمور التي لم يحسمها مشروع الدستور المعدل.