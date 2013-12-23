وضع القرضاوي على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر

قرر النائب العام المستشار هشام بركات، الاثنين، وضع أسماء الشيخ يوسف القرضاوي وجميع المتهمين الهاربين في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون" على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر.

ووفق ما نشرته صحيفة "الوفد" فإن من بين المتهمين في القضية الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة، و34 آخرين من قيادات الجماعة والتنظيم الدولي لها، وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني.

وقالت مصادر قضائية إن الإجراء الذي اتخذه النائب العام تمهيداً لضبط المتهمين الهاربين إذا حاول أحدهم دخول البلاد، ووضعهم على قوائم الترقب والوصول للقبض عليهم بمجرد وصول أي منهم إلى المطارات والموانئ، والنيابة العامة أخطرت جميع الأجهزة المعنية بتنفيذ قرار النائب العام بوضع المتهمين الهاربين على قوائم الترقب والوصول.

وكان النائب العام خاطب مكتب الإنتربول المصري لمطالبة المكتب الدولي بالقبض على المتهمين الهاربين في القضية التي وقعت أحداثها أثناء ثورة ٢٥ يناير.