"الآثار المصرية" تلاحق ألمانيين سرقا عينات من الأهرامات

طلب وزير الدولة لشؤون الآثار محمد إبراهيم من وزارة الخارجية المصرية التنسيق مع السفارة المصرية في ألمانيا لاسترجاع العينات التي سرقها باحثان ألمانيان من هرم خوفو الأكبر وملاحقتهما قضائياً.

وقال إبراهيم إنه طالب "الخارجية المصرية بالتنسيق مع السلطات الألمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع العينات من إحدى الغرف الخمس التي تعلو غرفة خوفو الى جانب ملاحقة الباحثين الألمانيين وفقاً للقوانين الدولية".

وأوضح إبراهيم أن "السفير المصري في ألمانيا محمد حجازي أبلغه بأن السلطات الألمانية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".

من جهة ثانية، أكد مندوب مصر الدائم في منظمة اليونيسكو، سامح عمرو، أن "لجنة التراث العالمي في اليونيسكو طالبت وفد ألمانيا في المنظمة الدولة باتخاذ إجراءاتها القانونية ضد الباحثين الألمانيين".

واعتبر إبراهيم أن "من حق مصر أن تستعيد العينات التي تمت سرقتها من أثر مدرج على قائمة التراث العالمي باعتبارها أثراً سُرق من موطنه".

وتتهم مصر باحثين ألمانيين اثنين بالحصول بمساعدة مرشد سياحي مصري، على عينات من الغرفة التي تعلو غرفة خوفو في هرم الجيزة الأكبر وانتزاع عينات من خرطوش يحمل اسم خوفو، وأعلنا بعد فحص العينات أن عمر الهرم يتجاوز 15 ألف عام بما يخالف التاريخ المعروف للهرم والذي يتم أعادته الى 4500 عام.