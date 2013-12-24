إخلاء سبيل زوجة البلتاجي ونجله بعد اعتدائهما على الأمن

أخلت السلطات المصرية سبيل زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي ونجلهما الطالب بكلية التربية النوعية بكفالة قدرها 5000 جنيه، وذلك بعد التحقيق معهما عقب اعتدائهما على قوات الأمن أثناء الدخول لزيارة زوجها داخل محبسه، وذلك اعتراضاً منها على نظام الغرف الزجاجية الذي يتم من خلاله زيارة السجناء، وفق ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".

وبدأت تفاصيل الحادثة مع تواجد زوجة البلتاجي وابنه في منطقة سجون طرة للدخول لزيارة زوجها الموجود داخل سجن شديد الحراسة "العقرب"، وأثناء دخولها رفضت زيارته داخل الغرف الزجاجية وهو النظام المتبع حديثاً في الزيارات بسجن طرة واعترضت على زيارته في تلك الغرفة.

وأشار مصدر أمني إلى أن القوات فوجئت بالمتهم البلتاجي يحرّض زوجته وابنهما على إثارة الشغب داخل السجن، ومع محاولتهما الاعتداء على القوات تمكّنت القوات المكلفة من تأمين السجون من السيطرة عليهما وضبطهما وتحرير محضر بتلك الواقعة، حيث تم إخلاء سبيليهما بكفالة 5000 جنيه.