الببلاوي: الإخوان أظهروا وجههم القبيح كجماعة إرهابية

في أول رد فعل صادر من الحكومة المصرية تجاه حادث المنصورة، وصف رئيس الحكومة حازم الببلاوي، الثلاثاء، جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية، أظهرت وجهها القبيح، تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر، جاء ذلك على لسان الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مستشار الببلاوي قوله، إن رئيس الوزراء شدد على أن هذه الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعة "لن تثنينا عن المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق ولن تثني المواطنين عن الذهاب بكثافة للتصويت على الدستور بما يسقط الإرهاب الذي ترتكبه الجماعة".

ووجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الجهود، للبحث عمن يقف وراء هذا الحادث الإرهابي بسرعة، وتقديمه إلى العدالة، مطالبا المواطنين بالتعاون مع السلطات المختصة لتجاوز آثار الحادث.

وقد عبر رئيس الوزراء عن تعازيه لأسر الضحايا ودعوته بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدا أن مرتكبي الحادث لن يفلتوا من العقاب، وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تعرضت لعملية تفجير وسمع دوي انفجار هائل تسبب في هز مدينة المنصورة بأكملها.

وفي السياق ذاته أيضا، صرح السفير هاني صلاح المتحدث باسم الحكومة المصرية، خلال مداخلة هاتفية على "العربية"، بأن الحكومة شكلت غرفة عمليات لمتابعة الحادث، لتعقب الجناة.

وأكد أنه سيتم الرد بقسوة على مرتكبي التفجيرات الإرهابية، وأن الدولة ملتزمة بتنفيذ أي حكم قضائي يعتبر جماعة الإخوان إرهابية.

من جانبه، قال الإعلامي أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، إن حادث المنصورة عمل إرهابي جبان.

وأضاف في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه لا مستقبل للإرهاب في مصر، جاء ذلك تعليقا على حادث المنصورة الإرهابي الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.