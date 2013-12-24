القبض على رئيس الوزراء المصري السابق هشام قنديل

صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية بأنه "بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، تنفيذاً لحكم قضائي صادر بشأنه".

وعثرت السلطات الأمنية على قنديل في أحد الدروب الجبلية برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهرب إلى دولة السودان.

وكانت محكمة مصرية أيدت حكماً بالسجن لمدة عام صادراً بحق د. هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وأمرت باعتقاله.

وصدر الحكم على قنديل في أبريل الماضي بينما كان لا يزال رئيساً للوزراء لعدم تنفيذه حكماً قضائياً بإلغاء خصخصة شركة نسيج تم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال القاضي خالد حسن في جلسة الحكم حينها إن الحكم واجب التنفيذ.