تشديد الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة الدولي

شدّدت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الدولي وكافة المباني والمنشآت المحيطة به ووزارة الطيران المدني، وتم منع انتظار السيارات بجوار المباني خاصة الحيوية ووزارة الطيران المدني، وصالات السفر والوصول.

وقام مدير شرطة المطار اللواء علاء علي وكافة القيادات الأمنية من كافة الجهات بعمل جولة لمتابعة الإجراءات الأمنية، كما تم نشر الكمائن المرورية من كافة الاتجاهات المؤدية إلى الصالات والمباني لتفتيش السيارات.. والتأكد من هويات ركاب أي حافلة، بواسطة الأجهزة.

ووضعت حراسة خاصة على المرافق والمنشآت والمباني الحيوية كمركز العمليات وبرج المراقبة الجوية وزارة الطيران المدني، وتشديد الإجراءات بمهبط المطار والأسوار بكافة المباني، ومدخل صالتي المستقبلين والمودعين بالمرور على أجهزة الكشف.

وقام رجال الشرطة السريين من المباحث بالانتشار بمواقف السيارات، والاستعانة بالكلاب البوليسية، وإجراء مسح أمنى على القادمين والمغادرين والتأكد من هوياتهم.

ووقع صباح الثلاثاء انفجار ضخم استهدف مقر مديرية الأمن في المنصورة بمحافظة الدقهلية الواقعة شمال القاهرة، أسفر عن انهيار جزء من أسوار المديرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكشف مدير إدارة المفرقعات في وزارة الداخلية أن التفجير الذي استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية فجر اليوم، ناجم عن مئات من الكيلوغرامات من مادة الـ"TNT"، وأن السيارة التي تم تفجيرها كانت تقف في الشارع الجانبي لمديرية الأمن المستهدفة.