مصر تعتقل عنصراً من حماس بتهمة التخطيط لهجمات مسلحة

أعلن الجيش المصري، الأربعاء، أنه أحبط هجوماً لحركة حماس في شمال سيناء، وقال الناطق باسم الجيش عقيد أركان حرب أحمد محمد علي إن الجيش اعتقل "المدعو جمعة خميس محمد بريكة، فلسطيني الجنسية، وينتمي إلى حركة حماس دون إقامة ومعه سيارة مرسيدس بيضاء اللون تحمل لوحات شمال سيناء".

وأضاف أنه وبعد "التحقيق معه اعترف باعتزامه تفجيرها بأحد المواقع الأمنية الحيوية بالدولة".

من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها أن الشخص المذكور والمدعو جمعة خميس محمد بريكة لا علاقة لحركة حماس به ولا تعرف عنه شيئاً وهو غير موجود في كشوف السجل المدني بقطاع غزة.

ودعت الحركة في بيانها "الجهات المصرية إلى توخي الدقة في معلوماتها، والكفّ عن الزجّ بحماس في الأحداث التي تجري في مصر، وتؤكد حماس أن كل هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وتدهورت العلاقات بين القاهرة وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ خلع الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو.

وأعلنت حكومة حماس أنها لا علاقة لها بما يجري من أعمال عنف في مصر.

وشن الجيش بداية الصيف الماضي حملة في شبه جزيرة سيناء الصحراوية، وقام باعتقالات في صفوف من وصفهم بـ"إرهابيين"، في حين قُتل أكثر من 100 من عناصر قوات الأمن في اعتداءات في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي.

من جانب آخر دمر الجيش مئات الأنفاق المستعملة لتهريب البضائع تحت الحدود بين قطاع غزة ومصر التي تمر عبرها الإمدادات من المواد الغذائية ومواد البناء إلى قطاع غرة.