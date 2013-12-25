برهامي يتهم الإخوان باستهداف منزله بالخرطوش

اتهم الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، مجموعة من شباب جماعة الإخوان بإطلاق طلقات خرطوش على منزله بالإسكندرية.

برهامي قال إنه لا أحد من أفراد أسرته تعرض لسوء بسبب الهجوم، واصفا جماعة الإخوان بمجموعة من البلطجية وفق تعبيره، متهما إياها بمحاولة تشويه صورة الدين.

وكان برهامي انتقد دعوات رفض الدستور الجديد، قائلاً: "هناك مَن لا يزال يتوهّم أن رفضه سيترتب عليه ببساطة عودة حكم الإخوان باسم الشرعية مهما كانت خسائر هذا الخيار على الجماعة والدولة والأفراد".

وقال برهامي في بيان له، الأحد، حمل عنوان "الدستور والبدائل": "نحن نجزم بأن عودة حكم الإخوان خيار لم يعد واردا عند الشعب المصر، وهذا يتأكد يوماً بعد يوم بالأحداث الدامية التي تدفع جماعة الإخوان شبابها ومَن وافقهم إليها، وهي رغم تضليلات بعض القنوات التي أوهمت صانعي القرار فضلاً عن منفذيه بأن الشعب يقترب منهم تحت ضغط دور الضحية، والحقيقة أنه يزداد بعداً ورفضاً".

