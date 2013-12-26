5 جرحى في انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة ركاب بالقاهرة

أفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية بإصابة خمسة أشخاص في هجوم بعبوة ناسفة على حافلة نقل. وقال خبراء المتفجرات بحسب تلفزيون "النيل" الحكومي إنهم عثروا على عبوتين لم تنفجرا بعد في موقع الحادث.

وبحسب مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة، دينا سالم، فإن الإصابات حتى الآن هي 5 إصابات، حالة واحدة منها خطرة، لأن الإصابة في الرأس.

وأشارت إلى أن العبوة كانت موجودة في الجزيرة التي تقع في وسط الطريق، وتم تفجيرها بالريموت كونترول، وعثر على عبوتين أخريين في إحدى اللوحات الإعلانية التي تقع بالطريق.

ويقع هذا الشارع على مقربة من جامعة الأزهر حيث وقعت خلال الأسابيع الأخيرة اشتباكات عديدة بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن.

من جانبه، قال مدير مستشفى مدينة نصر، الدكتور عماد كاظم، إن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين خلال دقائق قصيرة بعد أن سمع دوي الانفجار الساعةَ التاسعة والنصف صباحاً، وتم استقبال خمس حالات مصابة بجروح متفاوتة ولم تسجل أي وفيات.

ونقل مراسل "العربية" فور حدوث الانفجار في وقت سابق عن اللواء علاء عبدالظاهر، مدير إدارة المفرقعات بالقاهرة، أن العبوة أحدثت انفجاراً، وأصيب عدد من ركاب الحافلة أثناء نزولهم منها، وتم غلق محيط منطقة الانفجار وفحص العبوة من خلال رجال المفرقعات وأيضاً الكلاب البوليسية.

ويعد هذا أول هجوم ضد مدنيين في مصر، حيث وقعت خلال الأشهر الأخيرة عدة اعتداءات ضد الجيش والشرطة أوقعت أكثر من 100 قتيل.

الجدير ذكره أن العملية الجديدة تزامنت وإعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وأيضاً بعد يومين فقط من هجوم انتحاري ضخم بسيارة مفخخة على مقر أمن الدقهلية، أودى بحياة 15 شخصاً من قوات الأمن، كما أدى الانفجار إلى إصابة ما يقارب 120 آخرين.