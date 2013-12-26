مصر تخاطب الدول العربية الأعضاء في "مكافحة الإرهاب"

أفاد مراسل قناة "العربية" في مصر بأن وزارة الخارجية المصرية تقوم حالياً من خلال جامعة الدول العربية بإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بقرار مجلس الوزراء المصري، الصادر أمس الأربعاء 25 ديسمبر، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً.

يأتي هذا التحرك تنفيذاً لما نصّ عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية المشار إليها بمضمون القرار، وذلك استناداً إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013.

في السياق ذاته، قال السفير بدر عبدالعاطي، الناطق باسم وزارة الخارجية، إنه تم إبلاغ الأمانة العامة في جامعة الدول العربية بمضمون قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مشيراً إلى أنه سيتم إخطار الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وصدر القرار الخاص بجماعة الإخوان المسلمين بعد تفجير انتحاري أوقع 16 قتيلاً وقرابة 140 مصاباً في مدينة المنصورة شمال القاهرة يوم الثلاثاء. ونسبت الحكومة المسؤولية عن التفجير لجماعة الإخوان التي تقول إن احتجاجاتها على عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها سلمية.