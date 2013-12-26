نشطاء "6 إبريل" يضربون عن الطعام في سجن طرة

بدأ النشطاء السياسيون أحمد ماهر مؤسس حركة "شباب 6 إبريل" ، ومحمد عادل وأحمد دومة إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على سوء المعاملة التي يلاقونها داخل سجن طرة والتضييق عليهم ومعاملتهم بأقسى الأساليب والحرب النفسية التي يشنها عليهم سجانوهم، حسبما ذكرت الحركة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني.

وأضافت الحركة في بيانها أن النشطاء الثلاثة طالبوا المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيام بزيارة مفاجئة إلى سجن طرة، لتفقد الأحوال المعيشية لهم داخل السجن.

وكانت محكمة مصرية حكمت بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر من دون موافقة من وزارة الداخلية والتعدي على رجال شرطة وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة.