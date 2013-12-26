وقفة احتجاجية نسائية في محيط انفجار مدينة نصر

نظمت عشرات السيدات وقفة احتجاجية بمحيط حادث تفجير حافلة النقل العام بمدينة نصر، للهتاف والتنديد بالعمل الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الخميس، والتضامن مع رجال الشرطة.

ووفق "اليوم السابع"، رددت المشاركات هتافات مناهضة للإرهاب ومؤيدة للجيش والشرطة، ومنها "نعم للدستور، نعم للشرطة، نعم للأمن والأمان".

جاء ذلك بعد سويعات من انفجار عبوة ناسفة في حافلة للركاب بمدينة نصر خلف 5 جرحى.

ويأتي هجوم اليوم بعد ساعات من إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وأيضاً بعد يومين فقط من هجوم انتحاري ضخم بسيارة مفخخة استهدف مقر مديرية أمن محافظة الدقهلية.