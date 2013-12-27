اعتقال 265 من الإخوان بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، بياناً حول آخر التطورات الميدانية المتعلقة بتظاهرات الإخوان على الرغم من اعتبار هذه الجماعة تنظيماً إرهابياً بموجب قرار رسمي من رئيس الحكومة المصرية، حازم الببلاوي، عقب التفجير الذي استهدف مديرية أمن المنصورة.

وقالت الداخلية في بيانها: "تمكنت الأجهزة الأمنية خلال مواجهاتها مع عناصر الشغب المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي من ضبط عدد 265 من العناصر الإخوانية، من بينهم 28 سيدة في 8 محافظات، وضبط بحوزتهم "زجاجات مولوتوف – منشورات تروج لفكر جماعة الإخوان الإرهابية".

وأضاف البيان: "قاموا بإثارة الشغب وقطع الطريق والتعدي على المواطنين وقوات الشرطة، مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش، وأسفرت المواجهات عن إصابة عدد من رجال الشرطة، أحدهم بطلق ناري، وكذا إصابة أحد المواطنين بطلق ناري بمدينة الفيوم، واتهم أحد عناصر تنظيم الإخوان بإحداث إصابته، وإضرام النيران بسيارتي شرطة تصادف مرورهما بمناطق المسيرات بمحافظتي القاهرة والمنيا.

وختم الببان قائلاً: جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم في إطار قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تأمين المواطنين وممتلكاتهم والتصدي لأية أعمال تخالف القانون.