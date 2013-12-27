تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ورفع حالة الطوارئ

قالت مصادر أمنية إن إجراءات أمنية مكثفة تعتزم مديرية أمن الإسماعيلية القيام بها ابتداء من صباح اليوم الجمعة بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية المنشآت الحيوية، لمنع أي تظاهرات يقوم بها الإخوان عقب صلاة الجمعة وتفريق أي تجمعات لهم بالقرب من هذه المنشآت.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المصادر قولها إن القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة مستمرة في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومعديات الهيئة بسرابيوم، ونمرة ستة، والقنطرة، والدفرسوار، إضافة إلى تكثيف إجراءات التفتيش للمواطنين والسيارات عبر كوبري السلام بجهتيه غرب وشرق القناة مع تأمين كامل لجميع مداخل ومخارج المحافظة.

ورفعت حالة الطوارئ أمس الخميس في جميع قطاعات المحافظة مع تكثيف التواجد الأمني حول مديرية الأمن والأقسام الشرطية داخل المحافظة، خاصة بعد تفجيرات مديرية أمن الدقهلية.

وأكدت هذه المصادر أن هذه الإجراءات الاحترازية مستمرة حتى موعد الاستفتاء يومي 14 و15 يناير القادم.

وكانت مصر قد أعلنت عن إحباط محاولة إرهابية لعرقلة الملاحة في القناة في أوائل شهر سبتمبر الماضي، وذلك باستهداف إحدى السفن العابرة للقناة.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، عقب الحادث، أوامر بتكثيف إجراءات التأمين بطول المجرى الملاحي للقناة والطرق المؤدية إليه.