مسؤول: هجوم مدينة نصر استهدف الشرطة

قال اللواء محمد جمال، مدير إدارة المفرقعات بوزارة الداخلية المصرية، إن الغرض من أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة والمتطرفة واحد، وهو إلحاق أكبر كمية من الخسائر بالجهاز الأمني.

وأضاف جمال، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود الورواري عبر برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الخميس، أن العبوة التي انفجرت، أمس الخميس، بمدينة نصر وأسفر عنها 5 مصابين، لم تكن داخل الحافلة المستهدفة وإنما تم تفجيرها أثناء مرورها.

وكشف مدير إدارة المفرقعات بوزارة الداخلية أن الحادث كان يستهدف قوات الشرطة من خلال وضع أكثر من قنبلة في مكان الانفجار، وكانت الخطة أنه حال انتقال خبراء المفرقعات والأجهزة المعنية لمكان الانفجار سيتم تفجير القنبلتين الأخريين لإلحاق الضرر بالقوات وليس المواطنين.

وتابع: "الأيام القادمة نريد مساعدة المصريين في الإبلاغ عن أي أجسام غريبة، ونحن مستعدون للانتقال لكافة البلاغات وإن كانت سلبية".