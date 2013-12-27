5 قتلى خلال اشتباكات بين الشرطة المصرية والإخوان

أكد مصدر أمني مصري، الجمعة، سقوط 5 قتلى خلال الاشتباكات التي اندلعت بين الشرطة المصرية والإخوان في القاهرة ودمياط والمنيا، عقب خروج أنصارهم في تظاهرات اليوم بعنوان أسبوع الغضب".

ونظم أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي وصفتها الحكومة المصرية بالإرهابية مسيرات محدودة بعد صلاة الجمعة اليوم بالقاهرة والجيزة.

وخرجت المسيرات التي تضم العشرات من مساجد بمناطق حلوان والمعادي ومدينة نصر والمهندسين والجيزة، إضافة إلى المدينة الجامعية لطلاب الأزهر بمدينة نصر، التي شهدت إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق طلاب الإخوان بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر.

وتخلل اشتباكات طلاب الإخوان مع الأمن إضرام النار في سيارات تابعة للشرطة بالقرب من المدينة الجامعية للأزهر.

ورفع المشاركون في المسيرات صوراً لرمز رابعة، ورددوا هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وفي السياق أيضاً، أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة بوقوع اشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن، أسفرت عن إصابة أمين شرطة بقسم شرطة الطالبية بجرح برأسه، كما تم القبض على اثنين من المتظاهرين.

شارع الهرم

وأضاف المصدر أن المتظاهرين أغلقوا شارع الهرم وقذفوا قوات الأمن بالحجارة، مما دفع رجال الأمن لإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم، وجارٍ مطاردتهم للقبض على مثيري الشغب.

وتعد هذه المظاهرات هي الأولى من نوعها التي تخرج عقب قرار مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً.

وشهد ميدان التحرير ومحيط وزارة الدفاع وكذلك محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة وميدان رابعة العدوية تواجداً أمنياً مكثفاً منذ صباح اليوم الجمعة تحسباً لتظاهرات أنصار جماعة الإخوان المحظورة، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وتمركزت العديد من الآليات العسكرية على امتداد الشارع المؤدي لوزارة الدفاع من ناحية جامعة عين شمس، وتم نصب أسلاك شائكة أمام وزارة الدفاع مباشرة.

اشتباكات الإسكندرية

وفي موازة ذلك، نشبت اشتباكات بين الأهالي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، وذلك عقب خروج مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول، وترديدها هتافات مناوئة للقوات المسلحة.

وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة، وتحول شارع المنطقة إلى ساحة للكر والفر بين الطرفين.

وفي شمال سيناء، تقوم قوات الأم بمطاردة مسيرة لجماعة الإخوان وسط شوارع العريش الفرعية، وذلك لعدم حصولهم على تصريح مسبق مخالفة بذلك قانون التظاهر. وقامت قوات الأمن برش المتظاهرين بالمياه، ثم قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في المسيرة، مما أدى إلى وجود حالات اختناق، وهناك حالات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين في الشوارع الداخلية بالعريش.

أسبوع الغضب

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية المناصر لجماعة الإخوان المسلمين بمصر دعا إلى البدء في التظاهر، اليوم الجمعة، فيما أطلق عليه اسم "أسبوع الغضب"، مشيراً إلى أنهم على أعتاب مرحلة فاصلة من مراحل التصعيد، وذلك بعد ساعات من حادث تفجير أتوبيس النقل العام بمدينة نصر الذي أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وقالت وزارة الداخلية إن شخصاً قتل في اشتباكات وقعت في المدينة الجامعية في جامعة الأزهر، كما تم القبض على سبعة من مثيري الشغب في المدينة.

وسبق أن صرح حزب "الحرية والعدالة"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في أول بيان له على لسان إسلام توفيق، عضو الهيئة الإعلامية في الحزب، إن الجماعة لن تقف مكتوفة الأيدي، وإنها ستلجأ للقضاء للطعن على قرار الحكومة المصرية باعتبارها "تنظيماً إرهابياً.