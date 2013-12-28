إبطال مفعول قنبلة ألقاها مجهول داخل حافلة بمصر الجديدة

تمكن خبراء المفرقعات بالقاهرة، بإشراف اللواء علاء عبد الظاهر المدير العام، من إبطال مفعول قنبلة ألقاها مجهول داخل أتوبيس هيئة نقل عام بمحطة أتوبيس بميدان الحجاز بمصر الجديدة، بحسب ما أوردت "بوابة الأهرام".

هرع رجال الأمن إلى موقع الحادث، وتم إخلاء الأتوبيس من الركاب، وفرض كردون أمني في محيط المنطقة وتمشيطها من خلال أجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية، وجار فحص المنطقة بالكامل.

ويوم الخميس الفائت، أفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية بإصابة خمسة أشخاص في هجوم بعبوة ناسفة على حافلة نقل. وقال خبراء المتفجرات بحسب تلفزيون "النيل" الحكومي إنهم عثروا على عبوتين لم تنفجرا بعد في موقع الحادث.

وبحسب مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة، دينا سالم، فإن الإصابات بلغت 5 إصابات، حالة واحدة منها خطرة، لأن الإصابة في الرأس.

وأشارت إلى أن العبوة كانت موجودة في الجزيرة التي تقع في وسط الطريق، وتم تفجيرها بالريموت كونترول، وعثر على عبوتين أخريين في إحدى اللوحات الإعلانية التي تقع بالطريق.

وعلى صعيد متصل، قال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن رجال المفرقعات، وصلوا إلي مقر كلية الهندسة، وقاموا بفحص الجسم الغريب، والذي عثر عليه علي سلالم قسم كهرباء، وتبين أنه جسم قنبله، به اسلاك وتايمر، ولا يوجد به أي مواد متفجرة.

وأضاف كان الهدف منه هو إحداث الرعب بين الطلاب، وإلغاء الامتحانات.

وكانت إدارة كلية الهندسة قد ألغت امتحانات الطلاب بالكلية، عقب العثور على الجسم الغريب، وتوجهت سيارات الحماية المدنية ورجال المفرقعات لمقر الكلية.