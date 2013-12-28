حزب النور يحمّل قادة الإخوان مسؤولية دماء شباب الجماعة

حمّل حزب النور قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر مسؤولية دماء شباب الجماعة، مستنكراً هروب بعضهم إلى الخارج.

واعتبر يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الإخوان مسؤولون عن دماء أبناء الجماعة التي سالت خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاه من أحداث.

وقال مخيون، خلال مؤتمر دعم التعديلات بالدستور، في الإسكندرية، إن قادة الجماعة أخرجوا الشباب في مواجهة غير متكافئة يعلمون نتيجتها وهربوا إلى الخارج.

وأكد أن قوى خارجية تستهدف نشر الفوضى والانقسام في مصر مشددا على أن الرئيس المعزول محمد مرسي لن يعود للحكم مرة أخرى تحت أي ظرف.

وكانت مصادر أكدت لقناة "العربية" هروب عمرو دراج القيادي في جماعة الإخوان إلى خارج مصر منذ عدة أيام، كاشفةً أنه قد يكون في طريقه إلى تركيا أو قطر.

يذكر أن دراج كان يصنف ضمن "الحمائم" في جماعة الإخوان وكان يمثلها في اللقاءات الأخيرة مع كاثرين آشتون، الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.