مصدر إخواني: هروب الدكتور عمرو دراج إلى خارج مصر

مع تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، كشف مصدر داخل الجماعة لقناة "العربية" هروب الدكتور عمرو دراج، وزير التعاون الدولي السابق خارج مصر، متوقعة وصوله قريباً إلى تركيا أو دولة عربية. فيما ذكر مصدر أمني أن دراج هرب إلى السودان منذ أسبوع.

ويعد دراج ممن يطلق عليهم حمائم الجماعة، وكان يمثل الإخوان في اللقاءات الأخيرة مع كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي.

وكانت بعض الأطراف التي بادرت بالوساطة بين الإخوان والدولة ترى في دراج شخصاً يمكن التفاوض معه لما يتسم به من مرونة.

ومع إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا قبل أيام، وحبس معظم قيادات الجماعة على ذمة قضايا مختلفة، أكد المصدر الإخواني أن الحوار مع الدولة انتهى قبل أن يبدأ.

وكشف المصدر عن الملاحقة الأمنية للدكتور محمد علي بشر، القيادي الإخواني ووزير التنمية المحلية السابق، مؤكدا أن الدكتور محمود حسين هو المتحدث الوحيد الآن باسم الجماعة، وهو موجود في إحدى الدول العربية.