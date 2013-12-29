العثور على مخزن أسلحة يحوي متفجرات بشمال سيناء

أفادت مراسلة العربية في القاهرة، الأحد، أن أجهزة الأمن بشمال سيناء عثرت على مخزن للأسلحة والمتفجرات بمنطقة العبيدات جنوب الشيخ زويد .

ولفتت إلى أن مصادر أمنية أكدت أن قوات الأمن تمكنت من ضبط مخزن كبير للأسلحة والمتفجرات يضم أحزمة ناسفة أيضا، بالإضافة إلى كمية من المتفجرات وقنابل يدوية، حيث تم التعامل مع المضبوطات بمعرفة خبراء المفرقعات ونقلها إلى مكان آمن.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، كثفت قوات الجيش بالاشتراك مع الشرطة، من تواجدها في سيناء، ولاسيما في الشمال، بعد تعاظم نفوذ الجماعات المسلحة، وارتكابها عمليات إرهابية، غالبا ما تسفر عن سقوط قتلى، وجرحى تحديدا في صفوف قوات الجيش.