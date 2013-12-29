العربي: قانون تصنيف الإخوان بالإرهابيين لم يصدر

بدأ الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المؤتمر الصحافي الذي خصصته الجامعة العربية لحصاد العام 2013، بدعوة للوقوف دقيقة حدادا على الأمين العام الأسبق الدكتور عصمت عبدالمجيد، والذي وافته المنية الأسبوع الماضي.

وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن مصر لم تصدر قانونا بعد باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، مؤكداً أنه التقى وزير الخارجية نبيل فهمي الأسبوع الماضي خلال زيارته للجامعة، حيث عرض عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وقال العربي، رداً علي أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم لاستعراض حصاد عام 2013، عما إذا كان قد قام بتعميم الطلب المصري على الدول، إن مصر لم تتقدم بطلب رسمي حول هذا الأمر، لكنه نوه إلى وجود اتفاقية عربية وقعت عليها 17 دولة وهي اتفاقية ملزمة، لكنه لفت إلى أن تنفيذها يرجع إلى الدول ذاتها ومواقفها السياسية.

وقال العربي إن الجامعة العربية موقفها واضح وتدعو إلى الهدوء وتحكيم العقل واستخدام الوسائل القانونية في التعامل مع هذه الأزمة، كما تحدث عن مؤتمر جنيف 2 والأزمة السورية وإن هناك 10 دول عربية مدعوة للمشاركة، أما عن المصالحة الفلسطينية، فقد قال العربي إن "هناك أطرافاً لا ترغب في المصالحة ولا داعي لأن نتحدث عن أشياء ليس لها إجابات".