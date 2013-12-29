المتهم الرئيس في تفجير المنصورة في قبضة الأمن المصري

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى تحديد المتهم الرئيس في عملية تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة، مضيفةً أنه تم إلقاء القبض على المتهم وتبين أنه يعمل طبيباً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطبيب ينتمي "إلى إحدى الجماعات الإسلامية المعروفة"، كاشفةً أنه "اشترك مع ثلاثة عناصر أجنبية في تنفيذ التفجير الذي أودى بحياة 14 شخصاً وإصابة العشرات الثلاثاء الماضي".

واعترف الطبيب خلال التحقيق معه بوجود مكان يتم فيه تصنيع مواد متفجرة بمدينة بلقاس بمنطقة الشونة.

وعلى إثر ذلك قامت الأجهزة المختصة بمهاجمة الموقع المذكور وعثرت بداخله على عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع القنابل.