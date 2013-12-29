الشرطة تفرق تظاهرة لطلبة الإخوان في محيط الأزهر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، من فض تظاهرة لطلاب جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، عقب اندلاع اشتباكات في محيط جامعة الأزهر، كما ألقت القبض أيضا على 27 طالباً من طلاب الإخوان.

ونسبت التحقيقات الأولية للمتهمين، تهم إثارة الشغب والفوضى والتعدي على قوات الأمن وإتلاف المال العام ومقاومة السلطات، وتمكنت القوات من ضبط 5 بلطجية من خارج الجامعة نسبت التحقيقات لهم تهم التعدي على رجال الأمن.

وكانت كلية التجارة بجامعة الأزهر، الأحد، شهدت مواجهات على فترات بين قوات الأمن وطلبة الإخوان الذين حاولوا لليوم الثاني إثارة حالة من الشغب داخل الكلية لتعطيل الامتحانات بها، كما تمكنت قوات الأمن من العثور على إحدى الحقائب بها زجاجات مولوتوف.

وقد اندلعت الاشتباكات بين طلاب مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وأفراد الأمن في عدد من كليات جامعة الأزهر بعد محاولة الطلبة منع زملائهم من أداء الامتحان.

وترددت أنباء عن وقف توزيع أوراق الامتحان في كلية التربية وتأجيل الامتحانات بها.

وأخذت قوات الأمن تدابير للسيطرة على أعمال الشغب، في حين تمركزت سيارات الإطفاء على بوابات الجامعة تحسباً لنشوب أية حرائق.

وذكرت "بوابة الأهرام" أن حريقاً قد نشب في كلية الزراعة بجامعة الأزهر (بنين) للمرة الثانية على التوالي، حيث كان قد شبّ حريق بالكلية نفسها أمس السبت وتمت السيطرة عليه.

في غضون ذلك، تمكنت قوات الحماية المدنية، ورجال الأمن بدمياط الجديدة، اليوم الأحد، من إبطال مفعول قنبلة يدوية محلية الصنع، كانت موضوعة بجوار سور كلية طب الأزهر بدمياط الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالى، يفيد وجود جسم غريب مشتبه فى أنه قنبلة، وهو ما تم التأكد منه، بينما تجرى الآن عملية مسح شامل للمنطقة ومحيط الكليات بدمياط الجديدة.