اقتحام مخازن شركة لـ"البالون الطائر" يعطل 64 سائحاً

اقتحم تشكيل عصابي، فجر الاثنين، مخازن إحدى شركات البالون الطائر بنجع القطر بقرية البعيرات غرب الأقصر، الأمر الذي تسبب في تعطيل رحلات 64 سائحاً من مختلف الجنسيات، حسب ما أكد الطيار أحمد عبود، وكيل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"، أضاف عبود أنه تم إبلاغ اللواء مصطفى بكر، مدير أمن الأقصر، الذي أمر على الفور بتشكيل فرق من قوات الأمن والبحث الجنائي للانتقال إلى موقع الحادث، والسيطرة على الوضع في المنطقة، وجار ضبط المتهمين.

ومن جانبه، قال اللواء عصام الحملي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إنه جار ضبط المتهمين بتعطيل رحلات البالون، بعد محاولة اقتحام مخازن إحدى شركات البالون، ومحاولة إشعال النيران به.

وأكد مدير إدارة البحث الجنائي أن المتهم الرئيسي كان يعمل لدى شركة البالون الطائر وتم فصله منذ فترة كبيرة، وكان دائماً يحاول العودة لعمله مرة أخرى، وحاول أمس منع سيارات الشركة من المرور، ثم حاول فجر اليوم اقتحام المخازن بمساعدة اثنين من أصدقائه، وحاولوا إشعال النيران بالمخزن.