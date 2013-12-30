قتيل باشتباكات بين الأهالي وأنصار الإخوان بدمياط

شهدت منطقة كورنيش النيل بمحافظة دمياط المصرية اشتباكات عنيفة بين الأهالي وأنصار جماعة الإخوان أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من المصابين، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفضها بإطلاق المياه والغاز.

وبحسب ما ورد في "بوابة الأخبار"، جاءت الاشتباكات بعد قيام عدد من أنصار الإخوان بتنظيم مظاهرة انطلقت من أمام مسجد المتبولي وتصدت لهم الأهالي فحدثت بينهم اشتباكات، استخدم فيها أعضاء الإخوان الخرطوش والسلاح الأبيض.

وشهدت المنطقة عمليات كر وفر مما أدى إلى تدخل قوات الشرطة لفض الاشتباكات بإطلاق المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لفرض سيطرتها بعد أن أسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل وإصابة العديد .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 من العناصر المثيرة للشغب وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .