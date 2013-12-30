حبس 139 متهماً في أحداث مسجد الفتح برمسيس عامين

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بحبس 139 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة عامين وبكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم (715 دولاراً) لوقف تنفيذ الحكم بعد إدانتهم بأعمال عنف في ميدان رمسيس ومسجد الفتح في يوليو الماضي، بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية.

وقالت الوكالة إنه يمكن إخلاء سبيل المتهمين إذا سدّدوا الكفالة إلى حين صدور حكم نهائي في القضية من محكمة الاستئناف.

وبحسب الوكالة، فإن المتهمين يحاكمون لمشاركتهم في أعمال عنف في منطقتي باب الشعرية ورمسيس في وسط القاهرة أثناء مسيرة نظموها في منتصف يوليو لتأييد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد قرابة أسبوعين من قيام الجيش بعزله إثر نزول ملايين المصريين إلى الشارع للمطالبة برحيله.

ووجّهت السلطات المصرية ضربة قوية لجماعة الإخوان إذ أعلنتها الأربعاء الماضي "تنظيماً إرهابياً" غداة اعتداء بسيارة مفخخة على مقر للشرطة في مدينة المنصورة بدلتا النيل أوقع 15 قتيلاً.

وبعد الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد الإخوان وأسفرت عن سقوط قرابة 1000 قتيل وتوقيف عدة آلاف آخرين فرّ بعض مسؤولي الجماعة إلى الخارج، حيث اتخذت الجماعة من لندن مقراً لمكتبها الإعلامي منذ عدة أسابيع.