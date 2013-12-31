الخرباوي: بيت المقدس وكتائب الفرقان من فروع الإخوان

أوضح المفكر السياسي والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين ثروت الخرباوي، أن جماعة أنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان فرعان من جماعة الإخوان.

وقال عبر برنامج "الحدث المصري" على شاشة "العربية الاثنين إن المعادلة بعد 30 يونيو تغيرت بالنسبة لتنظيم جماعة الإخوان بعد تلقيه ضربات موجعة من الأمن والمواطنين.

وكشف القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين أنهم كانوا يهربون كل شيء من خلال عدة طرق عندما كانوا في السجون عام 2001، لافتاً إلى أن الإخوان يعانون من مرض إنكار الواقع.

وأشار إلى أن الإخوان يسيرون خلف اليهود "شبراً بشبر" في ترويج أكاذيبهم كحقائق، موضحاً أن المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح أنكر تماما وجود التنظيم الدولي للإخوان خلافا للحقيقة، لافتا إلى أنه التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في موسم الحج عام 2000 وتحدثت معه طويلا وقال لي: لا تنس أننا "إخوان".