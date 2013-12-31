الداخلية: رصدنا مخططا إخوانيا يهدف لتعطيل الاستفتاء

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، إنه تم رصد مخططات لجماعة الإخوان تهدف لتعطيل الاستفتاء على الدستور، مضيفًاً "ولكن هذا لن يحدث ولن نسمح به".

وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر هيئة الاستثمار أن الداخلية والقوات المسلحة وضعتا خطة شاملة لتأمين الاستفتاء على مستوى الجمهورية، قائلاً :"سنصل لطريق الديمقراطية"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "اليوم السابع".

وقال وزير الداخلية إن الوزارة وضعت خطة أمنية لإحباط مخطط الإخوان لتعطيل الدراسة والامتحانات، لافتاً إلى أنه تم ضبط بعض الطلاب المشاغبين ممن حاولوا إحراق الجامعات.

وأضاف أن عنف الإخوان يتسبب في إحداث وفيات بين الطلاب، مؤكداً أن هناك مؤامرات تُحاك داخلياً وخارجياً، وبالرغم من ذلك حققنا أعلى معدلات تأمين للمواطنين.

وأضاف أن كافة الحوادث التي تمت تم القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مطمئناً الشعب بأن الداخلية استطاعت ضبط معظم مَنْ ارتكبوا حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية.

