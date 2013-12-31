الدستور مهم.. لكنه ليس العصا السحرية

المشاركة الشعبية الكبيرة فى الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير المقبلين ستكون تطورا سياسيا مهما. وتمرير الدستور والموافقة عليه بنسبة تزيد على 65٪ سيكون نقطة تحول جوهرية فى خارطة الطريق.

لكن ان يعتقد البعض بأن قول الناخبين «نعم» حتى ولو بنسبة 99% سيعنى ان كل مشاكلنا قد انتهت فيه مبالغة كبيرة.

المصريون اصيبوا بإحباط كبير يوم 12 فبراير 2011 لأنهم اعتقدوا أن كل مشاكلهم قد انتهت يوم 12 فبراير 2011.

معظمنا بحسن نية منقطع النظير ظننا ان مشكلتنا الوحيدة هى حسنى مبارك، وانه بمجرد اختفائه من قصر الاتحادية أو أى قصر رئاسى آخر سوف يحول لون حياتنا الى البمبى. كنا أبرياء وربما سذج لأننا لم نر كامل الصورة، لم نتأمل جيدا فى أحوالنا المتردية بفعل تراكمها لسنوات طويلة.

مبارك كان مشكلة كبيرة، لكنه ليس كل مشاكلنا. وبنفس القياس فإن محمد مرسى وجماعة الإخوان ربما هم مشكلة أخطر حتى من مبارك ونظامه، لكن للأمانة، هم ليسوا كل المشكلة ومن يتصور عكس ذلك فهو واهم. ربما يمثلون تحديا صعبا أمام الانتقال إلى دولة مدنية تتمتع بالعدالة الاجتماعية، لكن التمعن فى جوهر حالتنا سيجعلنا نرى اننا نواجه تحديات وجودية ليست كلها بسبب الاخوان.

تمرير الدستور يمكن ان يكون بداية الطريق الصحيح إذا سرنا فعلا على الطريق الصحيح.

هذا الطريق يتطلب ان نشخص مشاكلنا بدقة، ثم نبدأ فى علاجها.

قد يقول البعض إننا نعرف هذه المشاكل منذ أمد بعيد والمطلوب هو الحلول.

نعم هذا صحيح، لكن نحن نفتقد إلى رؤية شاملة حقيقية وقيادة أو نخبة وطنية تتبنى هذه الرؤية والأهم تستطيع أن تقنع غالبية الشعب بالسير وراءها وتأييدها ثم تبدأ التنفيذ حتى لو كان العلاج مؤلما.

مشاكل مصر «متلتلة» ولا حل لخروجها من هذا النفق إلا بحل معضلتين كبيرتين هما التعليم والصحة. التعليم المتطور هو الذى يقود المجتمع للتقدم عبر خريجين يلمون بعلوم العصر وأدواته وآلياته، ومن دون ذلك سيظل المجتمع بأكمله معوقا.

يضاف إلى ذلك ان مجتمعنا مريضا ويسجل أرقاما قياسية عالميا فى عدد المرضى بفيروس سى والسكر والضغط لن يكون قادرا على التقدم.

المجتمع الجاهل والمريض هو مجتمع مثالى لأى نظام حكم مستبد أو ظلامى، لأنه يسهل حكمه وقيادته والتلاعب بعقله.

لو كنت مكان النخبة الموجودة فى الحكم لبدأت فى مصارحة الناس بحقيقة أوضاعنا حتى لا يستيقظوا على أوهام جديدة ربما تدفعهم هذه المرة إلى الغرق فى الإحباط واليأس.

علينا أن نقول لهم الحقيقة وهى اننا شعب يعانى مشاكل جوهرية تتلخص فى ان تعليمنا ردىء وصحتنا متدهورة ونستورد معظم غذائنا ودوائنا وسلاحنا وطاقتنا والاخطر ان اقتصادنا صار يعتمد أساسا على «مساعدات أهل الخير من الأشقاء فى الخليج».

هذا «الحال المايل» يحتاج رئيسا ونظاما يمتلك كمية كبيرة من الديناميت لنسف هذا الواقع. شرط أن يتمتع بتأييد شعبى كاسح، يجعل الشعب يصبر ويتحمل قليلا حتى نستطيع أن نقف على أول الطريق الصحيح.

أتمنى أن نبدأ من الآن فى مصارحة الشعب بالحقيقة حتى يشارك فى الحل بدلا من استيقاظه مرة أخرى على الوهم. والبداية ان نتوجه بكثافة إلى صناديق الاستفتاء حتى نشارك فى صنع مستقبلنا.



نقلاً عن صحيفة "الشروق"